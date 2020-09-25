Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте"

Украинцев, которые продолжат пользоваться российской социальной сетью "ВКонтакте", ставшей доступной на мобильном приложении, возьмут на учет полиции.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции.

"Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", - отметил Данилов.

Кроме того, Данилов напомнил самим пользователям, что за работу с российской соцсетью должна быть ответственность. Распространением пророссийского контента должны заняться правоохранители.

"Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", - добавил Данилов.

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Как сообщали Українські Новини, пятый президент Петр Порошенко издал указ, согласно которому Украина запретила провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Когда срок блокировки истек, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие сервисы страны-агрессора.

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