Блокування російських додатків Google і Apple може заблокувати інші програми

Член правління Інтернет-асоціація України (ІнАУ) Максим Тулєв заявляє, що в разі блокування російських додатків на платформах Google Play та App Store може статися зупинка роботи інших програм, які доступні на платформах.

Про це він повідомив Українським Новинам.

За словами Тулєва, наразі він не може спрогнозувати, які саме програми не будуть працювати після блокування російських програм.

"Зараз я не можу нічого сказати з цього приводу, але якщо в Google, Apple Google і Apple відреагують і цензура (на звантаження російських програм) буде введена, то деякі програми можуть не працювати ", - повідомив Тулєв.

Також він зазначив, що якщо блокування російських програм все ж станеться, то надалі під заборону потраплять новинні ринки і додатки правозахисних компаній.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня Служба безпеки України ініціювала блокування російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple.

Раніше секретар Ради національно й безпеки й оборони Олексій Данилов заявив, що користувачі російської соціальної мережі "ВКонтакті" будуть взяті на облік поліції.

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