Минюст считает популистской и манипулятивной подачу иска к ведомству о запрете деятельности "Партии Шария"

Министерство юстиции считает популистской и манипуляционной подачу иска к ведомству о запрете деятельности "Партии Шария". Об этом заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

Она отметила, что Минюст может инициировать аннулирование регистрации партии в случае получения сообщения от Службы безопасности, что партия осуществляет экстремистскую деятельность, либо же поступила информация о том, что эта партия нарушает закон.

"Есть такая история в "Партии Шария"? К нам никто не обращался. Вообще, вся эта история полностью популистски-манипулятивная. Единственное, что мы могли подать в суд, — это отзыв, в котором мы объяснили, что понимаем инициативу, но не можем ничего сделать. И суд не может обязать инициировать запрет, потому что у нас просто нет для этого оснований", — сказала Коломиец.

Замминистра юстиции считает, что подобные вещи, как иски, делаются для дискредитации Минюста и министра юстиции Дениса Малюськи.

"Большинство людей не будет разбираться, мог министр это сделать или нет (аннулировать регистрацию партии). Они просто прочитают, что Министерство не хочет отменять регистрацию "Партии Шария". Это мелкая, на мой взгляд, полностью заказная вещь против Дениса Малюськи", — добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Окружной административный суд открыл производство по иску к Министерству юстиции о запрете деятельности "Партии Шария".

Также сообщалось, что Министерство юстиции предложило выплачивать люстрированным чиновникам до 3,4 тысячи гривен ежемесячно, что, по словам замминистра Валерии Коломиец, поможет сэкономить средства из государственного бюджета.

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