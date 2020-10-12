Мін'юст вважає популістською і маніпулятивною подачу позову до відомства про заборону діяльності "Партії Шарія"

Міністерство юстиції вважає популістською і маніпуляційною подачу позову до відомства про заборону діяльності "Партії Шарія". Про це заступник міністра юстиції Валерія Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

Вона зазначила, що Мін'юст може ініціювати анулювання реєстрації партії в разі отримання повідомлення від Служби безпеки, що партія здійснює екстремістську діяльність, або ж надійшла інформація про те, що ця партія порушує закон.

"Є така історія в "Партії Шарія"? До нас ніхто не звертався. Взагалі, вся ця історія повністю популістська та маніпулятивна. Єдине, що ми могли подати в суд, - це відгук, в якому ми пояснили, що розуміємо ініціативу, але не можемо нічого зробити. І суд не може зобов'язати ініціювати заборону, тому що у нас просто немає для цього підстав ", - сказала Коломієць.

Заступник міністра юстиції вважає, що подібні речі, як позови, робляться для дискредитації Мін'юсту і міністра юстиції Дениса Малюська.

"Більшість людей не буде розбиратися, міг міністр це зробити чи ні (анулювати реєстрацію партії). Вони просто прочитають, що Міністерство не хоче скасовувати реєстрацію "Партії Шарія". Це дрібна, на мій погляд, повністю замовна річ проти Дениса Малюськи ", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в липні Окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом до Міністерства юстиції про заборону діяльності" Партії Шарія ".

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції запропонувало виплачувати люструвати чиновникам до 3,4 тисячі гривень щомісяця, що, за словами заступника міністра Валерії Коломієць, допоможе заощадити кошти з державного бюджету.

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