підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Мін'юст вважає популістською і маніпулятивною подачу позову до відомства про заборону діяльності "Партії Шарія"
12 жовтня 2020, понеділок, 14:36 8
Судова влада 2020-10-12T16:00:03+03:00
Українські Новини
Мін'юст вважає популістською і маніпулятивною подачу позову до відомства про заборону діяльності "Партії Шарія

Мін'юст вважає популістською і маніпулятивною подачу позову до відомства про заборону діяльності "Партії Шарія"

Константин Долгий
Мін'юст, Позов до суду, Мін'юст України, Денис Малюська
Валерія Коломієць.
Валерія Коломієць.

Міністерство юстиції вважає популістською і маніпуляційною подачу позову до відомства про заборону діяльності "Партії Шарія". Про це заступник міністра юстиції Валерія Коломієць повідомила в інтерв'ю Українським Новинам.

Вона зазначила, що Мін'юст може ініціювати анулювання реєстрації партії в разі отримання повідомлення від Служби безпеки, що партія здійснює екстремістську діяльність, або ж надійшла інформація про те, що ця партія порушує закон.

"Є така історія в "Партії Шарія"? До нас ніхто не звертався. Взагалі, вся ця історія повністю популістська та маніпулятивна. Єдине, що ми могли подати в суд, - це відгук, в якому ми пояснили, що розуміємо ініціативу, але не можемо нічого зробити. І суд не може зобов'язати ініціювати заборону, тому що у нас просто немає для цього підстав ", - сказала Коломієць.

Заступник міністра юстиції вважає, що подібні речі, як позови, робляться для дискредитації Мін'юсту і міністра юстиції Дениса Малюська.

"Більшість людей не буде розбиратися, міг міністр це зробити чи ні (анулювати реєстрацію партії). Вони просто прочитають, що Міністерство не хоче скасовувати реєстрацію "Партії Шарія". Це дрібна, на мій погляд, повністю замовна річ проти Дениса Малюськи ", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в липні Окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом до Міністерства юстиції про заборону діяльності" Партії Шарія ".

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції запропонувало виплачувати люструвати чиновникам до 3,4 тисячі гривень щомісяця, що, за словами заступника міністра Валерії Коломієць, допоможе заощадити кошти з державного бюджету.

Більше новин про: Мін'юст Позов до суду Мін'юст України Денис Малюська

Мін'юст пропонує виплачувати до 3,4 тис. гривень л...
Мін'юст підтвердив експертизи в справі Шеремета, с...
У Мін'юсті поскаржилися на "бум клонів" на місцеви...
Суд відмовив у позові "Слуги народу" про скасуванн...
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Після підвищення гривня почала знижуватися в ціні. Офіційний курс нацвалюти на 13-14 жовтня 16:32
Юрій Бойко та Микола Скорик біля Будинку профспілок в Одесі. Фото: zagittya.com.ua
Бойко та Скорик поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де сталася трагедія 2 травня 16:29 Фото
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 16:04
Україна вирішила відкрити генконсульство у Вроцлаві з 2021 16:00
Мін'юст не боїться провалу проєкту про розпродаж в'язниць, - Коломієць 15:38
більше новин
На виборах до міськради Дніпра лідирують "Пропозиція", ОПЗЖ і "Слуга народу", - опитування 15:17
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok