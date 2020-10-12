Минюст предлагает выплачивать до 3,4 тыс. гривен люстрированным чиновникам

В то время как правительство выступило против расширения перечня органов, в которые не будут принимать люстрированных чиновников, Министерство юстиции предлагает выплачивать до 3,4 тыс. гривен люстрированным чиновникам.

Об этом заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

Она отметила, что на сегодняшний момент люстрация дорого обходится государству, потому что люстрированные лица восстанавливаются в должности через суды.

"С 2015 года каждый люстрированный (после восстановления судом в должности) может получить от 1 млн до 2 млн гривен заработной платы. И сейчас почти никто в Европейский суд не идет, потому что и украинские суды их восстанавливают. В Европейском же суде около 150 жалоб, а одна жалоба — это около 7 тыс. евро из государственного бюджета", — сказала Коломиец.

Она добавила, что в разработанном Минюстом законопроектом выведена сумма, которая может быть выплачена люстрированным чиновникам.

"Не более 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или не более разницы среднего заработка в должности и дохода лица за все время вынужденного прогула, что может сэкономить значительный объем бюджетных средств", — сказала Коломиец о возможной сумме выплат люстированным.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что люстрация была незаконной, однако согласился, что для некоторых чиновников ее нельзя отменить.

Также сообщалось, что политическая партия ОПЗЖ выступила против люстрацию, которую в партии назвали "дискриминационной", и потребовали ее отмены.

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