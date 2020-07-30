Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария"

Окружной административный суд открыл производство по иску к Министерству юстиции о запрете деятельности "Партии Шария".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Иск о запрете деятельности "Партии Шария": ОАСК открыл производство", - сказано в нем.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции относительно принятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Также истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

Как сообщали Українськi Новини, в партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" заступились за "Партию Шария", деятельность которой хотят запретить через суд.

Ранее на нескольких активистов Шария в разных городах Украины были совершены нападения.