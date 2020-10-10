COVID-19 диагностировали у директора "Укрпочты" Смелянского

В то время глава Национального антикоррупционного бюро Украины Андрей Сытник успешно поборол COVID-19, заражение коронавирусом нового типа подтвердили у генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Но, как и написал на маске — I have COVID but I’ll beat it", — написал он. Смелянский отметил, что сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию. Согласно сообщению, он чувствует себя нормально и продолжит выполнять рабочие обязанности дистанционно, пока не получит отрицательный тест. Как сообщали Українськi Новини, ранее о своем заражении коронавирусом заявил городской голова Умани Александр Цебрий. Также сообщалось, что COVID-19 выявили у украинского певца Андрея Хлывнюка, который является фронтменом группы "Бумбокс". Кроме того, депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич сообщила о повторном заражении коронавирусом нового типа.