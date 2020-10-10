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10 октября 2020, суббота, 20:05 137
Общество 2020-10-10T21:00:03+03:00
Українські Новини
COVID-19 диагностировали у директора "Укрпочты" Смелянского

COVID-19 диагностировали у директора "Укрпочты" Смелянского

Константин Долгий
Укрпочта, Игорь Смелянский, Пандемия коронавируса, Заболевание коронавирусом
Игорь Смелянский. Фото: Facebook / Игорь Смелянский
Игорь Смелянский. Фото: Facebook / Игорь Смелянский

В то время глава Национального антикоррупционного бюро Украины Андрей Сытник успешно поборол COVID-19, заражение коронавирусом нового типа подтвердили у генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Но, как и написал на маске — I have COVID but I’ll beat it", — написал он.

Смелянский отметил, что сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушел на самоизоляцию.

Согласно сообщению, он чувствует себя нормально и продолжит выполнять рабочие обязанности дистанционно, пока не получит отрицательный тест.

Как сообщали Українськi Новини, ранее о своем заражении коронавирусом заявил городской голова Умани Александр Цебрий.

Также сообщалось, что COVID-19 выявили у украинского певца Андрея Хлывнюка, который является фронтменом группы "Бумбокс".

Кроме того, депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич сообщила о повторном заражении коронавирусом нового типа.

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