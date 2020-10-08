COVID-19 диагностировали у городского головы Умани Цебрия

В то время как Минздрав заявил о готовности разместить в регионах временные объекты для лечения пациентов с COVID-19, о заражении коронавирусом нового типа заявил мэр Умани Александр Цебрий.

Как передают Українські Новини, об этом городской голова Умани сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID −19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", — пишет Цебрий.

Несмотря на неутешительный диагноз врачей Цебрий продолжит принимать участие в предвыборной кампании, как кандидат на должность городского головы Умани.

Как сообщали Українські Новини, ранее о заражении коронавирус сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, который 1 октября получил положительный результат теста.

Также сообщалось, что COVID-19 диагностировали у мэра Краматорска Донецкой области Андрея Панкова.

Кроме того, председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес заразился коронавирусом.

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