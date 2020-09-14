Глава Житомирского облсовета Ширма заразился коронавирусом

В то время как Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак смог побороть коронавирусную инфекцию и выздороветь, в Житомирской области диагноз COVID-19 поставили председателю областного совета Владимиру Ширме.

Об этом Ширма написал сегодня, 14 сентября, на своей странице в Facebook, сообщают Україснькі Новини.

"Сообщаю неприятную новость — заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Сделал тест — результат позитивный", — написал он.

По словам Ширмы, накануне он вернулся из отпуска, поэтому не контактировал с кем-либо из сотрудников областного совета или областной государственной администрации.

Согласно данным Минздрава, в Житомирской области с начала пандемии было подтверждено 4 390 случаев заражения новым типом коронавируса. Выздоровело более 2 тыс. человек, еще 83 - погибли от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заболел городской голова Тернополя Сергей Надал, неприятный диагноз которому поставили 1 сентября.

Кроме того, ранее у почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета (Михаила Денисенко) подтвердили заражение коронавирусом.

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