Минюст против расширения списка органов, в которые не возьмут на работу люстрированные чиновников

Министерство юстиции против расширения перечня органов, в которых не могут работать люстрированные чиновники.

Об этом заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила в интервью Українським Новинам.

Она считает, что пора пересмотреть закон "Об очищении власти" (люстрации), чтобы учесть ошибки прошлого и адаптировать его к современности.

"Несмотря на то, что он нарушил права отдельных чиновников, мы же прекрасно понимаем, что закон добился поставленной цели – устранить в автоматическом порядке значительное количество определенных людей от возможности управлять государством. То, что мы сейчас с техническими последствиями должны разбираться, это немного другая история, и она, по моему мнению, никоим образом не нивелирует того, что было осуществлено и какая философия была вложена в этот закон", - сказала Коломиец.

Так, замминистра юстиции против расширения перечня органов, в которых не могут работать люстрированные чиновники.

"Поэтому я считаю, что на сегодняшний день нет смысла что-то расширять. Сейчас необходимо пересмотреть эти технические вещи, в том числе, опираясь на рекомендации наших европейских партнеров и не то, чтобы сузить, а исключить некоторые моменты. Это не вопрос юридической техники, это вопрос более моральный и исторический", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст инициирует создание комиссии по люстрационной проверке.

Министерство юстиции Украины объявило о первой партии законсервированных и давно неиспользуемых тюрем, которые будут проданы в ближайшее время с помощью открытых аукционов через систему ProZorro.

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