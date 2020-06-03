"Платформа Бойко" требует отменить незаконную люстрацию

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя снятие с рассмотрения Кабинетом Министров проекта внесения изменений в Закон "Об очищении власти", потребовала отменить незаконную дискриминационную люстрацию.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Несмотря на наличие выводов Венецианской комиссии, многократные резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о несоответствии люстрации в Украине демократическим и цивилизованным нормам украинская власть не хочет отменять существующие дискриминационные нормы.

"Исходя из предложений Министерства юстиции, Зе-команда собирается двигаться в другом направлении. Власть намеревается сохранить принцип коллективной ответственности для десятков тысяч государственных служащих. Планирует создать очередную бюрократическую структуру – комиссию по люстрации. Вопреки праву и презумпции невиновности люди должны будут доказывать свою невиновность сидящим на зарубежных грантах люстрационным комиссарам. Понятно, что это еще одна коррупционная кормушка и способ внешнего влияния на Украину", - сказано в заявлении партии.

Оппозиционеры убеждены, что дискриминационная люстрация должна быть безотлагательно отменена. Затягивать принятие этого решения нельзя из-за катастрофической "кадровой дыры" в государственном управлении. А закон о люстрации не может быть ширмой для дилетантов, которые при его помощи защищают свое привилегированное положение во власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против дискриминационной люстрации. Мы будем добиваться отмены этого закона и восстановления прав сотен тысяч людей. Мы требуем восстановить достоинство и права людей и вернуть в управление опытные кадры" - подчеркнули в ОПЗЖ.