Люстрация была незаконной, но есть люди, которым нельзя ее отменять, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что люстрация в Украине была незаконной, при этом глава государства считает, что есть люди, которым ее нельзя отменять.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"По поводу люстрации есть решение ЕСПЧ и было решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда. Мое отношение? Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен", - сказал он.

При этом, по его словам, существуют лица, которые незаконно попали под люстрацию.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-феврале 2020 года семь люстраторов Министерства юстиции люстрировали одного человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты.

Также народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский еще в октябре2019 года внес на рассмотрение Рады законопроект №2287 об отмене закона о люстрации.

Кроме того, Українські Новини вели тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции.