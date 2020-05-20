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20 мая 2020, среда, 14:05 180
Президент 2020-05-20T14:45:02+03:00
Українські Новини
Люстрация была незаконной, но есть люди, которым нельзя ее отменять, — Зеленский

Люстрация была незаконной, но есть люди, которым нельзя ее отменять, — Зеленский

Елена Новикова
Закон о люстрации, Люстрация, Владимир Зеленский, пресс-конференция Зеленского
Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: ОПУ
Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что люстрация в Украине была незаконной, при этом глава государства считает, что есть люди, которым ее нельзя отменять.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"По поводу люстрации есть решение ЕСПЧ и было решение Венецианской комиссии, что люстрация была незаконной. Дальше все зависит от украинского суда. Мое отношение? Есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. Я в этом уверен", - сказал он.

При этом, по его словам, существуют лица, которые незаконно попали под люстрацию.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-феврале 2020 года семь люстраторов Министерства юстиции люстрировали одного человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты.

Также народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский еще в октябре2019 года внес на рассмотрение Рады законопроект №2287 об отмене закона о люстрации.

Кроме того, Українські Новини вели тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции

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