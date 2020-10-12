В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ

Сумы ограничили посадку пассажиров в общественный транспорт и посещение учебных заведений из-за отнесения города к "красной зоне" эпидемической опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумского городского совета, передают Українськi Новини.

Отмечается, что к ограничениям, которые действовали в условиях "оранжевой зоны", добавляются более жесткие запреты, предусмотренные постановлением Кабинета Министров.

"Так, в городе ограничены: посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения с 13 октября; посещение учебных заведений получателями образования (учреждения дошкольного образования работают в дежурном режиме), посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования", - говорится в сообщении.

При этом указано, что введение запрета на прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, из решения исполнительного комитета от 11 октября было изъято.

Данный запрет будет рассмотрен на следующем внеочередном заседании, которое, по словам городского головы, состоится в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что представители малого и среднего бизнеса Сум обратились к городским властям с предложением поиска компромисса в применении усиления карантина.

Они просят дать им возможность работать с соблюдением жестких санитарных норм.

Как сообщали Українськi Новини, кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Также 11 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 420 до 265 454, количество умерших от заболевания - на 43 человека до 5 015 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 7,3%, новых летальных случаев - на 49,4%.

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