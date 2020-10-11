В Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 10 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 502 человека до 27 497, умерших - на 12 до 481.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.



"Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина", - сказал он.



Заболели 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди заболевших 17 медиков.



В больницы столицы 10 октября были госпитализированы 60 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.



За прошедшие сутки выздоровели 75 человек, всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.



Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 126, Оболонском - 82 и Днепровском - 65 случаев.

Статистика по коронавирусу в Киеве. Инфографика: КГГА



Как сообщали Українськi Новини, в Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом.



Кроме того, Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости