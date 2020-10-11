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11 октября 2020, воскресенье, 12:12 159 Инфографика
Общество 2020-10-11T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. Данные по районам

В Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. Данные по районам

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Киев. Фото: Валерия Назаренко
Киев. Фото: Валерия Назаренко

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 10 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 502 человека до 27 497, умерших - на 12 до 481.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина", - сказал он.

Заболели 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
Среди заболевших 17 медиков.

В больницы столицы 10 октября были госпитализированы 60 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 75 человек, всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 126, Оболонском - 82 и Днепровском - 65 случаев.

Статистика по коронавирусу в Киеве. Инфографика: КГГАСтатистика по коронавирусу в Киеве. Инфографика: КГГА


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