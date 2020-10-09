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09 октября 2020, пятница, 20:09 83
Общество 2020-10-09T20:45:02+03:00
Українські Новини
В Харькове к лечению пациентов с COVID-19 привлекут интернов, — глава ХОГА

В Харькове к лечению пациентов с COVID-19 привлекут интернов, — глава ХОГА

Константин Долгий
Харьков, Харьковская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Харьковской области
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В Харькове, где накануне увеличили количество медицинских учреждений для пациентов с COVID-19, из-за нехватки медицинских работников лечением заболевших коронавирусом людей также займутся интерны.

Как пишет Объектив, об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По словам главы ХОГА, в ближайшее время будет выделено 320 коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, которые будут распределены как между Харьков, так и между другими населенными пунктами области.

Кроме того, власти подсчитали, какое оборудование и в каком количестве необходимо для обеспечения дополнительных мест. Тем не менее в регионе существует еще одна проблема — это нехватка врачей.

"Даже если увеличивать количество коек, оборудование, но заболеваемость и дальше будет расти, на весь регион не хватит врачей", — отметил Кучер.

В пятницу, 9 сентября, региональная комиссия приняла решение позволить интернам полноценно принимать участие в лечение пациентов с COVID-19. Кучер подчеркнул, что это станет огромной помощью для врачей.

Как сообщали Українські Новини, ранее среди пациентов и работников Харьковской психиатрической больницы № 3 выявили вспышку коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что на Харьковщине из-за случаев COVID-19 на карантин закрыли медицинский колледж.

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