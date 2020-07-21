Зеленский разрешил ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий научно-педагогическим работникам учреждений высшего и последипломного образования в сфере здравоохранения, которые не являются штатными сотрудниками медицинских учреждений, оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" № 749-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года", - говорится в нем.

Согласно ему, с введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники высших учебных заведений, которые осуществляют подготовку кадров в сфере здравоохранения и имеют сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований для оказания медпомощи пациенту.

Указано, что ситуация с распространением COVID-19 показала необходимость привлечения указанных специалистов в процесс лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов коронавирусной инфекцией, внедрения инновационных медицинских разработок и других мероприятий для спасения людей.

Также документ вносит изменения в Закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор)-интерн".

Согласно новой редакции, врач-интерн - лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, заболевшие коронавирусной инфекцией, могут получить выплаты в размере до 630 тыс. гривен.

Национальная служба здоровья (НСЗУ) с 1 апреля выплатила медицинским учреждениям, предоставляющим специализированную и высокоспециализированную помощь, 14,5 млрд гривен за предоставление услуг пациентам.