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25 мая 2020, понедельник, 16:53 26
Медицина 2020-05-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Врачи-интерны с первого года обучения начнут получать зарплату, - Степанов

Врачи-интерны с первого года обучения начнут получать зарплату, - Степанов

Ярина Вацяк
Минздрав, Степанов, Медики, Интерны, зарплата интернам
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Министерство здравоохранения планирует вынести на рассмотрение правительства порядок использования 99 млн гривен, предусмотренных в государственном бюджете для стажировки врачей-интернов первого года обучения в 2020 году в то время, как больше тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге МЗ, говорится в Telegram-канале МОЗ Украины.

Отмечается, что в рамках специальной программы государственного бюджета с 2020 года врачи-интерны с первого года обучения начнут получать заработную плату. На это предусмотрено 99 млн грн. На одном из следующих заседаний правительства будет принято порядок использования этих средств.

Как сообщали Українські Новини, лицензированные экзамены "Крок" для студентов-медиков и интернов состоятся во второй половине июня.

Ранее экзамены для студентов-медиков и интернов были отсрочены в связи с карантином.

По состоянию на 11 мая 300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

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