За сутки Минздрав втрое уменьшил количество тестов на антитела к коронавирусу

В то время, как заболеваемость на выходных упала, 11 октября было проведено 19 867 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 26,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 2 039 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,3 раза меньше по сравнению с 10 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 21 906 тестирований, из них 19 867 исследований методом ПЦР, а также 2 039 - методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 602 635 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 12 октября поступило 4 342 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 333 713 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ.

Тем временем кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

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