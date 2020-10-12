В Хмельницком вспышку COVID-19 выявили в перинатальном центре

В то время как в Минздраве назвали регионы, где за минувшие сутки выявили наибольший прирост заболевших коронавирусом, в Хмельницком перинатальном центре произошло распространение COVID-19 среди беременных женщин.

Как передают Українські Новини, об этом пишут Просто Вісті.

Так, сообщается, что по состоянию на понедельник, 12 октября, в перинатальном центре Хмельницкого диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили двум беременным женщинам.

Отмечается, что на данный момент в Хмельницком COVID-19 болеют 1 302 человека. При этом на стационарном лечении находятся 230 пациентов.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Хмельницкой области было выявлено 9 011 случаев заражения коронавирусом, в самом Хмельницком — 3 085 заболевших COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ирпене Киевской области женщина с коронавирусной инфекцией COVID-19 смогла родить здорового ребенка.

Также сообщалось, что в США женщине, которая впала в кому после заражения коронавирусом, удалось удачно родить ребенка, находясь в бессознательном состоянии.

Кроме того, в Одессе COVID-19 диагностировали самому маленькому пациенту в регионе.

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