У Хмельницькому спалах COVID-19 виявили в перинатальному центрі

той час, як в МОЗ назвали регіони, де за минулу добу виявили найбільший приріст хворих на коронавірус . В Хмельницькому перинатальному центрі сталося поширення COVID-19 серед вагітних жінок у

Про це пишуть Просто Вісті.

Так, повідомляється, що станом на понеділок, 12 жовтня, в перинатальному центрі Хмельницького діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили двом вагітним жінкам.

Зазначається, що на сьогодні в Хмельницькому COVID-19 хворіють 1 302 людини. При цьому на стаціонарному лікуванні перебувають 230 пацієнтів.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Хмельницькій області було виявлено 9 011 випадків зараження коронавірусом, в самому Хмельницькому - 3 085 хворих на COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ірпені Київської області жінка з коронавірусною інфекцією COVID-19 змогла народити здорову дитину.

Також повідомлялося, що в США жінці, яка впала в кому після зараження коронавірусом, вдалося вдало народити дитину, перебуваючи в несвідомому стані.

Крім того, в Одесі COVID-19 діагностували у найменшого пацієнта в регіоні.

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