У Хмельницькому спалах COVID-19 виявили в перинатальному центрі

В Хмельницькому перинатальному центрі сталося поширення COVID-19 серед вагітних жінок у той час, як в МОЗ назвали регіони, де за минулу добу виявили найбільший приріст хворих на коронавірус. Про це пишуть Просто Вісті. Так, повідомляється, що станом на понеділок, 12 жовтня, в перинатальному центрі Хмельницького діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили двом вагітним жінкам. Зазначається, що на сьогодні в Хмельницькому COVID-19 хворіють 1 302 людини. При цьому на стаціонарному лікуванні перебувають 230 пацієнтів. Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Хмельницькій області було виявлено 9 011 випадків зараження коронавірусом, в самому Хмельницькому - 3 085 хворих на COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ірпені Київської області жінка з коронавірусною інфекцією COVID-19 змогла народити здорову дитину. Також повідомлялося, що в США жінці, яка впала в кому після зараження коронавірусом, вдалося вдало народити дитину, перебуваючи в несвідомому стані. Крім того, в Одесі COVID-19 діагностували у найменшого пацієнта в регіоні.