подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
ONLINE
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

  • Новости
  • Украина
  • В Минздраве назвали регионы, где был зафиксирован наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки
12 октября 2020, понедельник, 11:01 57
Украина 2020-10-12T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Минздраве назвали регионы, где был зафиксирован наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки

В Минздраве назвали регионы, где был зафиксирован наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки

Константин Долгий
Харьковская область, Сумская область, Минздрав Украины, Пандемия коронавируса, Суточный прирост коронавируса
Врач одевает защитную маску. Фото: pexels
Врач одевает защитную маску. Фото: pexels

В то время как в Украине значительно снизился прирост заболевших коронавирусом, в Министерстве здравоохранения назвали области, где за минувшие сутки выявили больше всего случаев COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в ходе своего традиционного онлайн-брифинга рассказал министр Максим Степанов.

Так, лидером по суточному приросту стала Харьковская область, где за минувший день выявили 741 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом в областном центре за прошедший день стало больше на 497 пациентов с COVID-19.

Следом идет Сумская область. В воскресенье в регионе выявили 418 зараженных коронавирусом, из них 299 - в самих Сумах.

Согласно данным Минздрава, всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 265 454 человек. За минувшие сутки это число выросло на 4 420.

Побороть заболевание COVID-19 смогли 114 410 человек, еще 5 015 - погибли.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника, 12 октября, в Украине вступило в силу новое разделение регионов на карантинные зоны, которое Кабмин пересмотрел накануне.

Также сообщалось, что врачи заявили о новой опасности коронавирусной инфекции COVID-19.

Больше новостей о: Харьковская область Сумская область Минздрав Украины Пандемия коронавируса Суточный прирост коронавируса

В Харькове к лечению пациентов с COVID-19 привлеку...
В Сумах ужесточают карантин из-за стремительного р...
Степанов обвинил политиков в распространении фейко...
COVID-19 диагностировали у директора "Укрпочты" См...
Зеленский пригрозил уволить Венедиктову, если до конца года не будет "посадок"
Количество новых случаев коронавируса на выходных снизилось. 4 420 больных за воскресенье
Новости
В Украине более 22 тысяч больных пневмоний за неделю. Это в пять раз больше, чем летом 11:32
Обучение. Фото: pixabay
В лицее под Киевом, где умер директор, обнаружили 10 учителей с COVID-19. И решили продолжить обучение 11:21
Интерпол снял с международного розыска судью Николая Чауса 11:09
В Минздраве назвали регионы, где был зафиксирован наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки 11:01
В Минздраве заявили об ужесточении адаптативного карантина: будет ли полный локдаун 11:00
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
больше новостей
Украина на карантине 214 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok