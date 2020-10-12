В Минздраве назвали регионы, где был зафиксирован наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки

В то время как в Украине значительно снизился прирост заболевших коронавирусом, в Министерстве здравоохранения назвали области, где за минувшие сутки выявили больше всего случаев COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в ходе своего традиционного онлайн-брифинга рассказал министр Максим Степанов.

Так, лидером по суточному приросту стала Харьковская область, где за минувший день выявили 741 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом в областном центре за прошедший день стало больше на 497 пациентов с COVID-19.

Следом идет Сумская область. В воскресенье в регионе выявили 418 зараженных коронавирусом, из них 299 - в самих Сумах.

Согласно данным Минздрава, всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 265 454 человек. За минувшие сутки это число выросло на 4 420.

Побороть заболевание COVID-19 смогли 114 410 человек, еще 5 015 - погибли.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника, 12 октября, в Украине вступило в силу новое разделение регионов на карантинные зоны, которое Кабмин пересмотрел накануне.

Также сообщалось, что врачи заявили о новой опасности коронавирусной инфекции COVID-19.

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