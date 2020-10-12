В Украине более 22 тысяч больных пневмоний за неделю. Это в пять раз больше, чем летом

В то время как 11 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 420 до 265 454, количество умерших от заболевания - на 43 человека до 5 015, за сутки был госпитализирован 521 больной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Был госпитализирован 521 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - сказал он.

По словам Степанова, также растет количество больных пневмонией.

Министр подчеркнул, что за неделю 5-11 октября у 22 400 человек была диагностирована пневмония, что в 5,3 раза больше по сравнению со срединой июля.

Среди 4 420 человек, у которых 11 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 235 детей и 166 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 16 612 детей и 17 922 медработника.

Также Степанов сообщил, что в воскресенье от COVID-19 умер подросток.

"Это парень 17-ти лет. Он имел онкологическое заболевание", - прокомментировал министр.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября был госпитализирован 751 больной коронавирусной инфекцией.

Также с 12 октября в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование: кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Тем временем, в Минздраве назвали условия для ужесточения адаптативного карантина.

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