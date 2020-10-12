підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку
12 жовтня 2020, понеділок, 11:32 15
Політика 2020-10-12T13:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку

В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку

Надежда Комендантова
МОЗ, Максим Степанов, Пневмонія, Коронавірус, коронавірус в Україні
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко

За добу був госпіталізований 521 хворий на коронавірусну інфекцію, у той час, як 11 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Була госпіталізований 521 особа з підтвердженим діагнозом COVID-19", - сказав він.

За словами Степанова, також зростає кількість хворих на пневмонію.

Міністр підкреслив, що за тиждень 5-11 жовтня у 22 400 осіб було діагностовано пневмонію, що в 5,3 раза більше в порівнянні з серединою липня.

З-поміж 4 420 осіб, у яких 11 жовтня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 235 дітей і 166 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 16 612 дітей і 17 922 медпрацівника.

Також Степанов повідомив, що в неділю від COVID-19 помер підліток.

"Це хлопець 17-и років. Він мав онкологічне захворювання", - прокоментував міністр.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня була госпіталізована 751 особа, хвора на коронавірусну інфекцію.

Також з 12 жовтня в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в країні в разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими COVID-19.

Більше новин про: МОЗ Максим Степанов Пневмонія Коронавірус коронавірус в Україні

Степанов розповів, в яких регіонах найгірша ситуац...
У січні-липні через грип та пневмонію в Україні по...
У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбіль...
Рекомендація є, але виселяти необов'язково. У МОН ...
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Без зміни структури споживання палива українські НПЗ припинять роботу через 1-2 роки, - Федоренко 13:59
Коронавірусом заразився голова Одеської ОДА Куций 13:46
Пожежа на лижній фабриці
На Закарпатті горіла лижна фабрика. Пожежу гасили три години 13:44
Податківець з незадекларованим майном Анголюк намагається створити масштабну корупційну схему, – ЗМІ 13:39
Порошенка, який заразився коронавірусом, виписали з лікарні 13:29
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
В.о. голови САП Грищук заявляє про спробу його підкупу 20:27
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok