В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку

За добу був госпіталізований 521 хворий на коронавірусну інфекцію, у той час, як 11 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 420 до 265 454, кількість померлих від захворювання - на 43 людини до 5 015. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Була госпіталізований 521 особа з підтвердженим діагнозом COVID-19", - сказав він. За словами Степанова, також зростає кількість хворих на пневмонію. Міністр підкреслив, що за тиждень 5-11 жовтня у 22 400 осіб було діагностовано пневмонію, що в 5,3 раза більше в порівнянні з серединою липня. З-поміж 4 420 осіб, у яких 11 жовтня було підтверджено коронавірусну інфекцію, 235 дітей і 166 медпрацівників. Всього з початку епідемії захворіли 16 612 дітей і 17 922 медпрацівника. Також Степанов повідомив, що в неділю від COVID-19 помер підліток. "Це хлопець 17-и років. Він мав онкологічне захворювання", - прокоментував міністр. Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня була госпіталізована 751 особа, хвора на коронавірусну інфекцію. Також з 12 жовтня в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС. Крім того, Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в країні в разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими COVID-19.