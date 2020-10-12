В Минздраве заявили об ужесточении адаптативного карантина: будет ли полный локдаун

В то время как Минобразования рекомендует отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября, министерство здравоохранения намерено инициировать введение дополнительных ограничений в стране в случае превышения 60% заполненности коек в больницах больными COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передают Українськi Новини.

"По нашим расчетам, исходя из темпов заполняемости коек, и если это будет более 60%, я думаю, что мы будем принимать и предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а принимать решение о введении дополнительных более жестких ограничений по всей стране на определенное время. Мы не говорим о полной остановке страны, важно найти баланс... Я не считаю, что необходимо делать (полный локдаун)... По такому пути идут в том числе Европейские страны, та же Франция, а ранее Израиль", - сказал он.

По словам Степанова, на сегодняшний день отведено под лечение больных коронавирусом около 37 тыс. коек, при этом в больницах находится 16,745 тыс. больных коронавирусом или с подозрением на заболевание коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Степанов заявлял, что под прием больных коронавирусной инфекцией в больницах может быть подготовлено максимум 52 тыс. коек.

Тем временем, с 12 октября в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование: кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

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