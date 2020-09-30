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  • Климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный, - эксперт
30 сентября 2020, среда, 05:25 1967
Жизнь 2020-09-30T06:15:02+03:00
Українські Новини
Климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный, - эксперт

Климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный, - эксперт

Анна Рудык
Глобальное потепление, изменение климата, погода в Украине, Потепление в Украине
Потепление. Фото: pixabay
Потепление. Фото: pixabay

Из-за высокой скорости повышения температуры в мире эксперты прогнозируют исчезновение до половины растений к 2050 году. Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко, пишет Latifundist.com.

Так, она отметила, что растения и животные не успеют приспособиться в связи с очень быстрым повышением температуры. 

"Климат Украины меняется быстрее, чем глобальный. Среднемировое повышение температуры за постиндустриальный период сегодня на планете составляет 1,1°C, в Украине — почти 1,5°C, а за последнее десятилетие — почти 2°C. Норма среднегодовой температуры в Украине всего 7,8°C, но за последнее десятилетее температура составила 9,6°C, а в 2019 г. повысилась среднегодовая норма до 10,3°C в среднем по Украине, тогда как 30 лет назад такие температуры были характерны только для южных областей. То есть вся Украина стала южными областями, тогда как южные области стали еще теплее", — объяснила Татьяна Адаменко.

По ее мнению, при потеплении на 2-4°C будет не целесообразно выращивать пшеницу в Индии, а кукурузу — в Штатах. Из-за повышения засушливости могут сократиться площади пшеницы и кукурузы в мире.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также в Карпатах ожидаются сильные дожди, в результате которых уровень воды в реках может подняться до 1,5 метра.

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