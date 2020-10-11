В Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом, 85 человек умерли

10 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 768 до 261 034, количество умерших от заболевания - на 85 человек до 4 972 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 16,8%, новых летальных случаев - сократилось на 21,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 11 октября в Украине зарегистрировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 972 летальных, 113 507 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 4 768 новых случаев заболевания, выздоровели 937 человек, умерли 85 человек.

Таким образом, 10 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 768 против 937.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 11 октября составило 142 555 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (27 497), Харьковской (24 445) и Львовской областях (22 588).

В Одесской области зафиксировано 16 605 случаев COVID-19, в Черновицкой - 16 319 случаев, в Тернопольской – 15 798, в Ивано-Франковской - 15 197, в Ривненской – 14 493, в Киевской – 11 096, в Закарпатской - 10 850, в Волынской - 9 645, в Хмельницкой - 8 792, в Днепропетровской - 8 781, в Житомирской - 8 326, в Винницкой - 7 569 случаев.

6 862 случая выявлено в Сумской области, 5 649 случаев - в Донецкой, 5 598 случаев - в Черкасской, 5 518 случаев - в Черниговской, 5 461 случай - в Запорожской, 4 546 случаев - в Николаевской, 4 377 случаев - в Полтавской, 1 892 случая - в Херсонской, 1 826 случаев - в Луганской и 1 304 случая - в Кировоградской области.

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