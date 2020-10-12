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12 октября 2020, понедельник, 08:41 126
Происшествия 2020-10-12T08:43:50+03:00
Українські Новини
Пытался сделать селфи. В Одессе парень залез на крышу "товарняка" и получил тяжелые ожоги

Пытался сделать селфи. В Одессе парень залез на крышу "товарняка" и получил тяжелые ожоги

Кира Молчанова
Одесса, Железная дорога, Вагон, Удар током, Ожоги, Селфи
Товарный вагон. Фото: Pixabay
Товарный вагон. Фото: Pixabay

В Одессе 18-зетний парень залез на крышу товарного вагона, чтобы сделать экстремальное селфи и получил тяжелые ожоги из-за поражения электрическим током. Юношу не остановило даже то, что меньше месяца назад в Киеве в метро погиб такой же искатель экстремальных кадров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В полиции рассказали, что парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела с железнодорожной станции "Одесса-Западная".

Позже стало известно, что юноша залез на крышу товарного вагона, чтобы сделать селфи, но там его ударило электрическим током. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Полицейские пытаются выяснить обстоятельства инцидента и решают вопрос о его квалификации.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро несколько подростков сначала проехались между вагонами, а затем начали прыгать по крышам.

В Броварах Киевской области 15-летний подросток получил 50% ожогов тела, пытаясь перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале.

5 октября столичным огнеборцам пришлось тушить возгорание на железнодорожной станции на ул. Освободителей в Днепровском районе.

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