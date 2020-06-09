В Киеве подростки бегали по крыше вагона метро и катались между ними

Об этом свидетельствует видео, опубликованное сообществом "Киев Оперативный" в Facebook.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - написано под видео.

На видео два подростка забрались на сопряжение между вагонами и ехали так до тех пор, пока один из пассажиров не вытащил их оттуда.

Также уточняется, что это происходило между станциями "Крещатик" и "Арсенальная".

Позже опубликовали второе видео, которое свидетельствует о том, что подростки доехали до станции "Днепр" и взобрались уже на крышу вагона метро.