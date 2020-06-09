В Киеве подростки бегали по крыше вагона метро и катались между ними

В киевском метро, которое с 25 мая заработало в обычном режиме, несколько подростков сначала проехались между вагонами, а затем начали прыгать по крышам. Об этом свидетельствует видео, опубликованное сообществом "Киев Оперативный" в Facebook. "Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - написано под видео. На видео два подростка забрались на сопряжение между вагонами и ехали так до тех пор, пока один из пассажиров не вытащил их оттуда. Также уточняется, что это происходило между станциями "Крещатик" и "Арсенальная". Позже опубликовали второе видео, которое свидетельствует о том, что подростки доехали до станции "Днепр" и взобрались уже на крышу вагона метро. Как сообщали Українські Новини, в киевском метро задержали "зацеперов", которые прыгали на рельсы, цеплялись за поезда и снимали это на видео. 1 июня в киевском метро ввели ограничение на движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро.