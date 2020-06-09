подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июня 2020, вторник, 22:15 114
Общество 2020-06-09T22:17:53+03:00
Українські Новини
В Киеве подростки бегали по крыше вагона метро и катались между ними

В Киеве подростки бегали по крыше вагона метро и катались между ними

Елена Новикова
Метро, Подростки, зацепер, Зацеперы, киевское метро

В киевском метро, которое с 25 мая заработало в обычном режиме, несколько подростков сначала проехались между вагонами, а затем начали прыгать по крышам.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное сообществом "Киев Оперативный" в Facebook.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - написано под видео.

 

На видео два подростка забрались на сопряжение между вагонами и ехали так до тех пор, пока один из пассажиров не вытащил их оттуда.

Также уточняется, что это происходило между станциями "Крещатик" и "Арсенальная".

Позже опубликовали второе видео, которое свидетельствует о том, что подростки доехали до станции "Днепр" и взобрались уже на крышу вагона метро.

 

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро задержали "зацеперов", которые прыгали на рельсы, цеплялись за поезда и снимали это на видео.

1 июня в киевском метро ввели ограничение на движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро.

Больше новостей о: Метро Подростки зацепер Зацеперы киевское метро

Киевский метрополитен будет закрывать двери, чтобы...
В киевском метро возобновили движение по всем стан...
Кабмин хочет усилить ответственность за продажу эл...
В Киеве пожилой "зацепер" с палочкой проехался на...
Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы
На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ: ранены 10 военных
Новости
Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы 22:47
Изувеченный взрывом
На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ: ранены 10 военных 22:16
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
В Киеве подростки бегали по крыше вагона метро и катались между ними 22:15
Глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче, — климатолог 21:57
ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам" в делах Майдана 21:26
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько 13:40
больше новостей
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
больше новостей
В Киеве задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok