подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 11:23 1503
Происшествия 2020-10-06T11:23:25+03:00
Українські Новини
В Киеве на железнодорожной станции горели "товарняки"

В Киеве на железнодорожной станции горели "товарняки"

Кира Молчанова
Киев, Пожар, Вагон, Пожарные, Товарный поезд, ГСЧС, Пожар в поезде
Пожар в товарных вагонах. Фото: ГСЧС
Пожар в товарных вагонах. Фото: ГСЧС

Пока в Луганской области пожарные пытаются потушить лес, 5 октября столичным огнеборцам пришлось тушить возгорание на железнодорожной станции ул. Освободителей в Днепровском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Информация о возгорании поступила в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве в 17:35.

На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Спасатели установили, что горят два пустых товарных вагона, которые находятся на расстоянии 150 метров друг от друга. Они находились на запасной пути, поэтому остальные вагоны не пострадали, а пожар не помешал движению поездов.

В 18:12 спасатели локализовали возгорание на площади 15 кв. м в одном вагоне и на площади 20 кв. м во втором. В 18:26 возгорание было ликвидировано.

Пожар тушили 3 единицы пожарной техники и 15 человек спасателей.

Причина пожара устанавливается.

Пожар в товарных вагонах в Киеве. Фото: ГСЧСПожар в товарных вагонах в Киеве. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что многие очаги пожара в Луганской области уже ликвидированы и приступили к локализации еще одного возгорания.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. 

Больше новостей о: Киев Пожар Вагон Пожарные Товарный поезд ГСЧС Пожар в поезде

Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки
Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС"
Новости
Пожар в товарных вагонах. Фото: ГСЧС
В Киеве на железнодорожной станции горели "товарняки" 11:23
Самолет, упавший на Киевщине, был самодельным, — полиция 11:06
Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ 11:06
Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацвалюты на 6 октября 11:00
В Украине резко выросло количество госпитализированных из-за COVID-19 10:58
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok