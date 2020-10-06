В Киеве на железнодорожной станции горели "товарняки"

Пока в Луганской области пожарные пытаются потушить лес, 5 октября столичным огнеборцам пришлось тушить возгорание на железнодорожной станции ул. Освободителей в Днепровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Информация о возгорании поступила в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве в 17:35. На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Спасатели установили, что горят два пустых товарных вагона, которые находятся на расстоянии 150 метров друг от друга. Они находились на запасной пути, поэтому остальные вагоны не пострадали, а пожар не помешал движению поездов. В 18:12 спасатели локализовали возгорание на площади 15 кв. м в одном вагоне и на площади 20 кв. м во втором. В 18:26 возгорание было ликвидировано. Пожар тушили 3 единицы пожарной техники и 15 человек спасателей. Причина пожара устанавливается. Пожар в товарных вагонах в Киеве. Фото: ГСЧС Как сообщали Українські Новини, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что многие очаги пожара в Луганской области уже ликвидированы и приступили к локализации еще одного возгорания. Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.