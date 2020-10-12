Намагався зробити Селфі. В Одесі хлопець заліз на дах "товарняка" і отримав тяжкі опіки

В Одесі 18-зетній хлопець заліз на дах товарного вагона, щоб зробити екстремальне Селфі та отримав тяжкі опіки через ураження електричним струмом у той час, як в київському метро загинув чоловік , який заліз на дах поїзда на одній зі станцій.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

У поліції розповіли, що хлопця доставили в медичний заклад з термічними опіками всього тіла з залізничної станції "Одеса-Західна".

Пізніше стало відомо, що юнак заліз на дах товарного вагона, щоб зробити селфі, але там його вдарило електричним струмом. Стан потерпілого тяжкий, лікарі борються за його життя.

Поліціянти намагаються з'ясувати обставини інциденту і розв'язують питання про його кваліфікацію.

Як повідомляли Українські Новини, кілька підлітків спочатку проїхалися між вагонами, а потім почали стрибати по дахах у київському метро.

Також Броварах Київської області 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла, намагаючись перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі. Хлопець самостійно звернувся за допомогою до працівників станції, які викликали міліцію і допомогу.

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