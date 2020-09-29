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29 сентября 2020, вторник, 10:40 983
Силовые структуры 2020-09-29T11:00:12+03:00
Українські Новини
Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в киевском метрополитене

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в киевском метрополитене

Елизавета Драбкина
Киев, Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен, зацепер
Киевское метро. Фото УН
Киевское метро. Фото УН

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в киевском метрополитене.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передают Українськi Новини.

Отмечается, что вечером 28 сентября в дежурную часть управления полиции в метрополитене обратился мужчина и сообщил, что во время движения вагона с крыши упал мужчина.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и врачей.

Начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов сообщил, что правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и опросили свидетелей и очевидцев данного инцидента.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он пошел, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" было снято напряжение и остановлено движение. Кроме того, при осмотре места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это - 29-летний житель города Ужгород", - сообщил Никонов.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией - самоубийство.

В рамках досудебного расследования правоохранители установят обстоятельства и причины этого происшествия.

Кроме того, будут проверены все версии относительно смерти мужчины.

Как сообщали Українськi Новини, 28 сентября человек погиб из-за падения на рельсы в киевском метрополитене.

Тем временем в Киеве на Южном мосту ограничили движение на две недели.

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Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в киевском метрополитене
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