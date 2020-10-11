подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
11 октября 2020, воскресенье, 22:24 2469
Происшествия 2020-10-11T22:24:46+03:00
Українські Новини
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие

В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие

Надежда Комендантова
ДТП, Яремче, смертельное ДТП, ДТП с авто
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua

На Прикарпатье в Яремче автомобиль сорвался в обрыв, в результате чего два человека погибли и еще трое получили травмы.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Как сообщили правоохранители, смертельная авария произошла на трассе Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в 21:05 в субботу, 10 октября.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв.

Смертельное ДТП в Яремче. фото: if.npu.gov.uaСмертельное ДТП в Яремче. фото: if.npu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель погиб.

Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП, погибли три человека.

Тем временем, в Киеве водитель маршрутки сбил 3-х человек, а в воскресенье, 4 октября, в Броварах (Киевская область) полицейский с состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе двух женщин.

Кроме того, вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека.

Больше новостей о: ДТП Яремче смертельное ДТП ДТП с авто

В разгар лета курортное Яремче побелело из-за выпа...
Маршрутка на пешеходном переходе в Киеве сбила 3-х...
В Черниговской области в ДТП погибли два человека...
В Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин. Од...
Кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах, - Радуцкий
Вузы хотят перевести на "дистанционку", каникулы в школе - начать раньше, - Радуцкий
Новости
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
Стрельба в центре Киева. Скриншот видео
В центре Киева иностранцы устроили стрельбу. Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы 21:54
Боевики провоцировали ВСУ очередями из стрелкового оружия. Потерь нет 21:26
Немного ветрено, но тепло до +23: прогноз погоды на начало недели 21:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
больше новостей
Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты 05:30 Инфографика
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19 22:29
Фальшивые QR-коды воруют деньги со счетов украинцев: новая схема мошенников и как не попасться 05:30
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
больше новостей
В Минздраве назвали области с наибольшей заполненностью больниц инфицированными коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok