В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие

На Прикарпатье в Яремче автомобиль сорвался в обрыв, в результате чего два человека погибли и еще трое получили травмы.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Как сообщили правоохранители, смертельная авария произошла на трассе Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в 21:05 в субботу, 10 октября.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв.

Смертельное ДТП в Яремче. фото: if.npu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель погиб.

Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП, погибли три человека.

Тем временем, в Киеве водитель маршрутки сбил 3-х человек, а в воскресенье, 4 октября, в Броварах (Киевская область) полицейский с состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе двух женщин.

Кроме того, вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека.

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