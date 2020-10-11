В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие

На Прикарпатье в Яремче автомобиль сорвался в обрыв, в результате чего два человека погибли и еще трое получили травмы. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области. Как сообщили правоохранители, смертельная авария произошла на трассе Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в 21:05 в субботу, 10 октября. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. Смертельное ДТП в Яремче. фото: if.npu.gov.ua Как сообщали Українські Новини, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель погиб. Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП, погибли три человека. Тем временем, в Киеве водитель маршрутки сбил 3-х человек, а в воскресенье, 4 октября, в Броварах (Киевская область) полицейский с состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе двух женщин. Кроме того, вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека.