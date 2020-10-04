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04 октября 2020, воскресенье, 23:31 171
Происшествия 2020-10-05T00:45:01+03:00
Українські Новини
В Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин. Одна из них умерла

В Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин. Одна из них умерла

Елена Новикова
ДТП, пострадавшие в ДТП, ДТП в Киевской области, ДТП с полицейскими
ДТП с пьяным полицейским. Фото: Нацполиция
ДТП с пьяным полицейским. Фото: Нацполиция

В то время, как в Киеве водитель маршрутки сбил 3-х человек, в воскресенье, 4 октября, в Броварах (Киевская область) полицейский с состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе двух женщин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Сообщение об аварии поступило в полицию около 17:50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевской области. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований", - говорится в нем.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП одна из пострадавших умерла от полученных травм, еще одну женщину доставили в больницу.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельную автопроисшествии, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как сообщали Українські Новини, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель погиб.

Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП, погибли три человека

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