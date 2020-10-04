Маршрутка на пешеходном переходе в Киеве сбила 3-х человек. Одна женщина погибла

Вслед за смертельным ДТП в Черниговской области, стало известно, что сегодня, 4 октября, в Киеве маршрутка сбила 3-х человек на пешеходном переходе, в результате чего одна из пострадавших скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает Киев Оперативный. Так, 4 октября, на проспекте Свободы в Киеве водитель маршрутного такси сбил 3-х человек на пешеходном переходе. "Со слов свидетелей, люди переходили дорогу на свой зелёный сигнал светофора, по не понятным причинам водитель маршрутного такси не остановился и сбил 3-х человек. К сожалению одна женщина осталась под автобусом и скорая, которая приехала на место, констатировала факт смерти", – передает Киев Оперативный. Двоих пострадавших госпитализировали медики. Водитель маршрутного такси сказал, что у него отказали тормоза. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна установить причины трагедии.