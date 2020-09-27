Возле моста Патона в Киеве перевернулся грузовик. Водитель погиб

Так, сегодня около 09:00 водитель, управляя грузовым автомобилем-самосвалом, который перевозил грунт, двигался со стороны бульвара Дружбы Народов в сторону Надднепрянского шоссе, и не справился с управлением. Он совершил наезд на металлический отбойник, которым ограничивается правый край проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

Водитель умер на месте происшествия.

Смертельное грузовое дтп; Стрим с места: 27.09.2020 приблизно о 09:00 водитель.,керуючи вантажним автомобілем-самоскидом «Мерседес Актрос»,р.н.АА7518ОХ,рухаючись на спуск з’їздом збоку бульвару Дружби Народів вбік Наддніпрянського шосе,не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник,яким обмежується правий край проїзної частини,внаслідок чого відбулося перекидання автомобіля. Водитель погиб на месте... Posted by dtp.kiev.ua on Sunday, 27 September 2020

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