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29 сентября 2020, вторник, 11:25 517
Происшествия 2020-09-29T11:25:42+03:00
Українські Новини
Под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП: погибли три человека

Под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП: погибли три человека

Надежда Комендантова
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Смертельное ДПТ под Запорожьем
Смертельное ДПТ под Запорожьем

В Запорожской области, в селе Пологи подросток устроил масштабное смертельное ДТП. Несовершеннолетний водитель был за рулем Cherry, но не справился с управлением и машина перевернулась.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"Водитель автомобиля Chery 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи", — сказано в сообщении.

В аварии погибли три человека, еще один пассажир получил тяжелые травмы. Сам водитель также госпитализирован.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

С целью установления всех обстоятельств происшествия полиция просит откликнуться свидетелей ДТП по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.

Напомним, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель грузовика погиб.

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