В Черниговской области в ДТП погибли два человека

Вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество "КАМАЗу", что привело к столкновению.

В смертельном ДТП под Черниговом погибли два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет. Их личности устанавливаются.

Напомним, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель грузовика погиб.

Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП: погибли три человека

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