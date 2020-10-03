В Черниговской области в ДТП погибли два человека

Вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области. По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество "КАМАЗу", что привело к столкновению. В смертельном ДТП под Черниговом погибли два человека В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет. Их личности устанавливаются. Напомним, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель грузовика погиб. Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП: погибли три человека