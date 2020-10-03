подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
03 октября 2020, суббота, 08:55 307
Происшествия 2020-10-03T08:55:07+03:00
Українські Новини
В Черниговской области в ДТП погибли два человека

В Черниговской области в ДТП погибли два человека

Надежда Комендантова
ДТП, смертельное ДТП, ДТП с грузовиком, ДТП с авто
Смертельное ДТП под Черниговом
Смертельное ДТП под Черниговом

Вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество "КАМАЗу", что привело к столкновению.

В смертельном ДТП под Черниговом погибли два человекаВ смертельном ДТП под Черниговом погибли два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет. Их личности устанавливаются.

Напомним, 27 сентября в Киеве перевернулся грузовик, в результате чего водитель грузовика погиб.

Также под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП: погибли три человека

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП ДТП с грузовиком ДТП с авто

Под Запорожьем подросток устроил смертельное ДТП: ...
В Киеве на левом берегу случилось ДТП с микроавтоб...
Под Винницей в тройном ДТП погибли два человека, м...
На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с ма...
Сегодня 206-й день карантина. Какие ограничения действуют в регионах Украины
В Украину завезли первую партию вакцин против гриппа
Новости
Смертельное ДТП под Черниговом
В Черниговской области в ДТП погибли два человека 08:55
Сегодня 206-й день карантина. Какие ограничения действуют в регионах Украины 08:25
В УЕФА установили график игр футболистов Динамо и Шахтера в Лиге Чемпионов 08:01
Осенний призыв-2020: юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу 07:30 Список
Украинцы смогут открывать банковские счета без паспортов. Как это сделать 06:45
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен 11:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату 06:10 Инфографика
Осень. Фото: pixabay
Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень 05:50 Карта
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба 17:45
Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников 22:15
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
больше новостей
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok