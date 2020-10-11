подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
11 октября 2020, воскресенье, 11:45 13
Экономика 2020-10-11T11:45:39+03:00
Українські Новини
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза"

Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза"

Валерия Драгомирова
Увольнение, Юрий Витренко, Нефтегаз, Набсовет Нефтегаза
Юрий Витренко. Фото: EADaily
Юрий Витренко. Фото: EADaily

Бывший исполнительный директор НАК "Нефтегаз" Юрий Витренко прокомментировал выводы аудита компании и назвал дальнейшие шаги для Кабинета Министров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на Радио НВ. 

"Кабмин или увольняет голову госаудитслужбы, за то что он провел какую-то не такую ​​проверку, или принимает решение об увольнении Наблюдательного совета и правления Нафтогаза", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, аудит "Нефтегаза" показал потери госбюджета в 75 млрд гривен - больше, чем отсудили у "Газпрома". Ревизоры насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд гривен. 

Кроме того, за полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен. В "Нефтегазе" связывают получение убытка со снижением цен на нефть и газ.

Также Витренко заявил, что предупреждал "Нефтегаз" об убытках, но его не послушали и уволили. 

Ранее Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности. 

Больше новостей о: Увольнение Юрий Витренко Нефтегаз Набсовет Нефтегаза

Янукович гримируется до неузнаваемости, коронавиру...
В 50 населенных пунктах отопительный сезон под угр...
Прокурор Тернопольской области Петришин уволен...
Витренко заявил, что предупреждал "Нефтегаз" о убы...
В Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом, 85 человек умерли
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке
Новости
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом 11:17
В Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом, 85 человек умерли 10:35
Во Франции наибольшая заболеваемость с начала пандемии — за сутки почти 27 тыс. случаев 10:18
Дональд Трамп больше не заражает коронавирусом, — врач 09:48
больше новостей
Михаил Добкин.
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин 14:15
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты 05:30 Инфографика
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19 22:29
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук 17:43
Михаил Добкин.
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин 14:15
больше новостей
Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю: чего ожидать от американской валюты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok