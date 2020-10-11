Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза"

Бывший исполнительный директор НАК "Нефтегаз" Юрий Витренко прокомментировал выводы аудита компании и назвал дальнейшие шаги для Кабинета Министров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на Радио НВ.

"Кабмин или увольняет голову госаудитслужбы, за то что он провел какую-то не такую ​​проверку, или принимает решение об увольнении Наблюдательного совета и правления Нафтогаза", - заявил он.



Как сообщали Українські Новини, аудит "Нефтегаза" показал потери госбюджета в 75 млрд гривен - больше, чем отсудили у "Газпрома". Ревизоры насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд гривен.



Кроме того, за полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен. В "Нефтегазе" связывают получение убытка со снижением цен на нефть и газ.



Также Витренко заявил, что предупреждал "Нефтегаз" об убытках, но его не послушали и уволили.

Ранее Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности.

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