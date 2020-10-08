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08 октября 2020, четверг, 12:02 469
Экономика 2020-10-08T12:02:49+03:00
Українські Новини
Витренко заявил, что предупреждал "Нефтегаз" о убытках, но его не послушали и уволили

Витренко заявил, что предупреждал "Нефтегаз" о убытках, но его не послушали и уволили

Ольга Фандорина
Убытки, Юрий Витренко, НАК Нафтогаз Украины, Нефтегаз
Юрий Витренко. Фото: rian.com.ua
Юрий Витренко. Фото: rian.com.ua

Пока руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, бывший исполнительный директор группы компаний "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что его команда предупреждала руководство о возможных убытках компании, но к их мнению не прислушались, а всю команду уволили. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Мои комментарии? Когда я занимался стратегией "Нефтегаза", мы не "планировали" убытки. При этом мы предупреждали, что так может быть, предлагали конкретные шаги, чтобы так не произошло. Нас не послушали и наоборот уволили", - сообщил Витренко.

Также Витренко отметил, что в нынешней ситуации "Нефтегаз" должен брать во внимание европейские реформы и бороться с РФ, но для этого нужны компетентные руководители.

"Теперь мы видим 11,5 млрд (долларов) убытков за первое полугодие і "запланированные" убытки в следующих годах. И это при том, что оптовая цена газа в Украине выше европейской, а наши предложения о том, как ее снизить в рыночный способ, а также как заработать для Украины больше 17 млрд долларов, не реализуются. Да, мне неприятно видеть, что теряет госбюджет и потребители переплачивают за газ. Но это вопрос к правлению "Нефтегаза", наблюдательного совета, премьер-министру и Президенту", - говорится в сообщении.

Кроме того, Витренко сообщил, что ранее он уже говорил членам правления о том, что у "Нефтегаза" будет сложная внешняя ситуация в виде сокращения спроса на природный газ, проблемы с оплатой за газ для нужд населения, долги и т. д.

Кроме того, "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

В январе-июне 2020 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" получила чистый убыток в размере 11,541 млрд гривен.

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