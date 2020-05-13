подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности
13 мая 2020, среда, 14:05 15
Экономика 2020-05-13T14:05:30+03:00
Українські Новини
Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности

Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности

Григорий Яковенко
Андрей Коболев, Юрий Витренко, Нефтегаз
Коболев. Фото:
Коболев. Фото: "Сегодня"

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко обвинил председателя правления "Нефтегаза" Андрея Коболева в некомпетентности.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Коболеву объективно не хватает ни компетентности, ни целостности (морально-этических качеств). У Коболева нет ни нефтегазового образования, ни бизнес-образования. Нет опыта работы в операционной деятельности - добыче, транспортировке, торговле, поставках газа и нефти. Нет управленческого опыта ни в рыночных условиях, ни вообще в нормальной компании", - написал Витренко.

Витренко отметил, что инициатива по сокращению должности исполнительного директора группы "Нефтегаз" принадлежала Коболеву.

"Мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле", - подчеркнул он.

Также Витренко отметил, что если от чистой прибыли "Нефтегаза" в 2019 году отнять прибыль, полученную по направлению "Транзит газа", то по итогам 2019 года "Нефтегаз" получил убыток в размере 5,128 млрд гривен.

Кроме того, Витренко обратил внимание, что взыскание с компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов и заключение нового транзитного контракта были получены в условиях, когда Коболев был отстранен от переговоров с "Газпромом".

"Таким образом доказано на практике, что успехи "Нефтегаза" могут быть практически не связанными с Коболевым. А вот основные провалы "Нефтегаза", как я уже показал, напрямую связаны с Коболевым", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" уволит исполнительного директора Витренко.

Также зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза.

Кроме того, Коболев продолжил возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.

Больше новостей о: Андрей Коболев Юрий Витренко Нефтегаз

В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности 14:05
Автобусы на Крещатике
Фото дня: Крещатик заполонили автобусы, перевозчики требуют снять карантинные ограничения 14:05
Рада со следующей недели начнет работать в режиме очередных пленарных заседаний 14:03
"Нефтегаз" уволит исполнительного директора Витренко 13:38
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом - "культурным сбором" 13:33
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом - "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok