Витренко назвал Коболева инициатором своего увольнения и обвинил его в некомпетентности

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко обвинил председателя правления "Нефтегаза" Андрея Коболева в некомпетентности.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Коболеву объективно не хватает ни компетентности, ни целостности (морально-этических качеств). У Коболева нет ни нефтегазового образования, ни бизнес-образования. Нет опыта работы в операционной деятельности - добыче, транспортировке, торговле, поставках газа и нефти. Нет управленческого опыта ни в рыночных условиях, ни вообще в нормальной компании", - написал Витренко.

Витренко отметил, что инициатива по сокращению должности исполнительного директора группы "Нефтегаз" принадлежала Коболеву.

"Мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле", - подчеркнул он.

Также Витренко отметил, что если от чистой прибыли "Нефтегаза" в 2019 году отнять прибыль, полученную по направлению "Транзит газа", то по итогам 2019 года "Нефтегаз" получил убыток в размере 5,128 млрд гривен.

Кроме того, Витренко обратил внимание, что взыскание с компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов и заключение нового транзитного контракта были получены в условиях, когда Коболев был отстранен от переговоров с "Газпромом".

"Таким образом доказано на практике, что успехи "Нефтегаза" могут быть практически не связанными с Коболевым. А вот основные провалы "Нефтегаза", как я уже показал, напрямую связаны с Коболевым", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" уволит исполнительного директора Витренко.

Также зарплата и премии руководству "Нефтегаза" в 2019 сократились в 2,1 раза.

Кроме того, Коболев продолжил возглавлять "Нефтегаз". Кабмин согласовал продление контракта.