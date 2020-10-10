НАБУ расследует дело против депутата Рады Халимона

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Павла Халимона ("Слуга народа"), в то время, как САП расследует 10 дел о возможных правонарушениях бывших и действующих депутатов Рады.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Сейчас НАБУ проводит соответствующее расследование", - сказал он.

Грищук не уточнил, по каким фактам проводится расследование.

По данным СМИ, речь идет о возможном взяточничестве Халимона, а точнее вымогательстве взятки у одного из бывших депутатов Рады, который занимается аграрным бизнесом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату Рады Александру Юрченко (внефракционный) о подозрении в получении взятки.

Ранее сообщалось о том, что Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко и назначил залог в размере 3 млн гривен.

Также Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.

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