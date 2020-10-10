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10 октября 2020, суббота, 23:52 422
Судебная власть 2020-10-11T00:45:08+03:00
Українські Новини
НАБУ расследует дело против депутата Рады Халимона

НАБУ расследует дело против депутата Рады Халимона

Елена Новикова
Взяточничество, НАБУ, Максим Грищук, САП, Слуга народа, Подозрение во взяточничестве, Павел Халимон
НАБУ. Фото: пресс-служба
НАБУ. Фото: пресс-служба

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Павла Халимона ("Слуга народа"), в то время, как САП расследует 10 дел о возможных правонарушениях бывших и действующих депутатов Рады.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Сейчас НАБУ проводит соответствующее расследование", - сказал он.

Грищук не уточнил, по каким фактам проводится расследование.

По данным СМИ, речь идет о возможном взяточничестве Халимона, а точнее вымогательстве взятки у одного из бывших депутатов Рады, который занимается аграрным бизнесом.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату Рады Александру Юрченко (внефракционный) о подозрении в получении взятки.

Ранее сообщалось о том, что Высший антикоррупционный суд арестовал Юрченко и назначил залог в размере 3 млн гривен.

Также Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.

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