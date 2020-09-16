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16 сентября 2020, среда, 15:07 477
Общество 2020-09-16T15:30:03+03:00
Українські Новини
Филарет выздоровел от коронавируса и его выписали из больницы

Филарет выздоровел от коронавируса и его выписали из больницы

Кира Молчанова
УПЦ КП, Филарет, Коронавирус, Патриарх Филарет, коронавирус у священников
Филарет Фото: УПЦ
Филарет Фото: УПЦ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали ранее.

Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по коммуникациям отец Александр.

"Он выздоровел и уже выписан из больницы", — сказал Александр.

По его словам, Филарет сдал отрицательный тест на COVID-19.

Самочувствие у Филарета нормальное.

Как сообщали Українськi Новини, глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес заболел коронавирусом и находится в больнице. У него двухстороннее воспаление легких, но он в создании.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тоже выздоровела от коронавируса. Ранее СМИ сообщали о ее тяжелом состоянии. Утверждалось, что она подключена к аппарату ИВЛ, но соратники опровергли это.

Тем временем, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 15 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 356 человек до 18 070, умерших — на 8 до 291.

Эпидемия наращивает темпы, и Киев может попасть в "красную зону" карантина

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