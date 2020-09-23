САП просит суд арестовать имущество президента авиакомпании МАУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество президента авиакомпании "Международне авиалинии Украины" (МАУ) Евгения Дыхне.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Ходатайство было подано в Высший антикоррупционный суд, а позже в апелляционную палату.



В материалах не уточняется перечень имущества, на которое САП просит наложить арест. Ходатайство суд должен рассмотреть в среду.



Дыхне подозревается в том, что, будучи руководителем аэропорта "Борисполь", незаконно распорядился имуществом аэропорта, повлекшем нанесение государству ущерба на более 16,5 млн гривен.



Как сообщали Українськi Новини, Дыхне внес 5,3 млн гривен залога.



Ранее глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев".



Тем временем МАУ разрешила бесплатно неоднократно менять дату вылета. пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, могут самостоятельно в режиме онлайн менять дату, маршрут и класс перелета.

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