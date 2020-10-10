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10 октября 2020, суббота, 14:38 680
Общество 2020-10-10T16:00:03+03:00
Українські Новини
Во Львове от COVID-19 скончался известный украинский поэт и драматург

Во Львове от COVID-19 скончался известный украинский поэт и драматург

Константин Долгий
Львов, Львовская область, Поэт, Смерть от коронавируса, Коронавирус во Львовской области
Николай Петренко. Фото: Львівська міська рада
Николай Петренко. Фото: Львівська міська рада

В то время как в Украине за минувшие сутки более чем на 20% увеличилась смертность от COVID-19, во Львове на 95-ом году жизни от коронавирусной инфекции умер поэт, драматург и член Национального союза писателей Украины Николай Петренко.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Вся новейшая история Украины в жизни одного человека - поэта Николая Петренко. От Большого Голода - в концлагеря, принудительных работ на шахтах Донбасса и на Камчатке, от выживания в цензурной клетке Советской Украины - до небывалой популярности джазового хита "Нарисуй мне ночь", от стограммовой пайки хлеба - до вхождения его стихов в школьную программу Новой украинской школы", - говорится в сообщении городского совета.

Отмечается, что Николай Петренко является автором более 100 поэтических сборников, прозы, пьес, публицистики и других произведений.

В свое время он создал ряд популярных украинских песен в соавторстве с такими композиторами и авторами, как Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Николай Колесса, Анатолий Кос-Анатольский и Богдан Веселовский.

Был членом Национального союза писателей Украины, неоднократно становился лауреатом множества литературных премий и наград. Как выдающийся деятель украинской культуры в 2011 году Николаю Петренко назначили государственную стипендию.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Львове главный педиатр города и главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета Богдан Остальский умер после длительного лечения от COVID-19.

Также сообщалось, что 24 сентября в Ужгороде заболевание COVID-19 забрало жизнь украинского художника Юрия Боднара, который заболел коронавирусом вместе со своей супругой.

Кроме того, в Почаеве Тернопольской области после долгого лечения от коронавируса умер врач Иван Венжинович, фото которого использовали в создании плакатов, направленных на борьбу с COVID-19.

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