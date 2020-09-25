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25 сентября 2020, пятница, 19:00 1623
Общество 2020-09-25T19:01:00+03:00
Українські Новини
От COVID-19 умер украинский художник Юрий Боднар

От COVID-19 умер украинский художник Юрий Боднар

Константин Долгий
Ужгород, Смерть, Закарпатская область, Пандемия коронавируса
Юрий Боднар. Фото: Yuriy Bodnar / Facebook
Юрий Боднар. Фото: Yuriy Bodnar / Facebook

В то время острое респираторное заболевание COVID-19 стало причиной смерти главного педиатра Львова, в Ужгороде скончался известный украинский художник Юрий Боднар.

Как передают Українські Новини, об этом на своей странице в Facebook написала дочь художника Марьяна Боднар.

Вместе со своей супругой Лесей Юрий Боднар проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 в одной из клиник Ужгорода. Оба тяжело переносили заболевание.

В четверг, 24 сентября, художника перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако болезнь оказалась сильнее и Юрий Боднар скончался.

"Сердце разрывает страшная боль... Папы не стало... Невероятно... Не пойму... Пожалуйста, молитесь за его душу", — написала в социальной сети дочь художника.

Известно, что Юрий Боднар вырос на Закарпатье, некоторое время учился в Тернопольской области и после поселился в Ужгороде. Более 20 лет состоял в Национальном союзе художников Украины.

Отмечается, что художник писал произведения в области станковой живописи, в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. Большинство его произведений хранятся в Тернопольском художественном музее.

Как сообщали Українські Новини, ранее от заболевания COVID-19 скончался знаменитый французский актер Мишель Лонсдаль, который известный ролью злодея в одной из частей Джеймса Бонда.

Также сообщалось, что на 79 году жизни умер украинский диктор Николай Козий, голосом которого говорили сотни героев кино и сериалов.

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