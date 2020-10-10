В Украине после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало снижаться

9 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 728 до 256 266, количество умерших от заболевания - на 108 человек до 4 887 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 1,3%, новых летальных случаев - увеличилось на 21,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Согласно ему, по состоянию на утро 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 5 728 новых случаев, выздоровели 1 920 человек, умерли 108 человек

Таким образом, 9 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 728 против 1 920.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 10 октября составило 138 809 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7466 случаев;

Волынская область - 9527 случаев;

Днепропетровская область - 8580 случаев;

Донецкая область - 5599 случаев;

Житомирская область - 8024 случая;

Закарпатская область - 10 761 случай;

Запорожская область - 5346 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 000 случаев;

Кировоградская область - 1288 случаев;

г. Киев - 26995 случаев;

Киевская область - 10892 случая;

Львовская область - 22 386 случаев;

Луганская область - 1712 случая;

Николаевская область - 4394 случая;

Одесская область - 16 445 случаев;

Полтавская область - 4206 случаев;

Ровенская область - 14 259 случаев;

Сумская область - 6633 случая;

Тернопольская область - 15 590 случаев;

Харьковская область - 23 852 случая;

Херсонская область - 1806 случаев;

Хмельницкая область - 8464 случая;

Черновицкая область - 16 137 случаев;

Черкасская область - 5479 случаев;

Черниговская область - 5425 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика распространения коронавируса в Украине 10 октября. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий.

Также по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "желтой зоны" эпидемической опасности в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную", также "красной зоне" остался Канев.

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