В Украине после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало снижаться

9 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 728 до 256 266, количество умерших от заболевания - на 108 человек до 4 887 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 1,3%, новых летальных случаев - увеличилось на 21,3%. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Согласно ему, по состоянию на утро 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 5 728 новых случаев, выздоровели 1 920 человек, умерли 108 человек Таким образом, 9 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 5 728 против 1 920. Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 10 октября составило 138 809 человек, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 7466 случаев; Волынская область - 9527 случаев; Днепропетровская область - 8580 случаев; Донецкая область - 5599 случаев; Житомирская область - 8024 случая; Закарпатская область - 10 761 случай; Запорожская область - 5346 случаев; Ивано-Франковская область - 15 000 случаев; Кировоградская область - 1288 случаев; г. Киев - 26995 случаев; Киевская область - 10892 случая; Львовская область - 22 386 случаев; Луганская область - 1712 случая; Николаевская область - 4394 случая; Одесская область - 16 445 случаев; Полтавская область - 4206 случаев; Ровенская область - 14 259 случаев; Сумская область - 6633 случая; Тернопольская область - 15 590 случаев; Харьковская область - 23 852 случая; Херсонская область - 1806 случаев; Хмельницкая область - 8464 случая; Черновицкая область - 16 137 случаев; Черкасская область - 5479 случаев; Черниговская область - 5425 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Статистика распространения коронавируса в Украине 10 октября. Инфографика: Минздрав Как сообщали Українські Новини, МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий. Также по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "желтой зоны" эпидемической опасности в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную", также "красной зоне" остался Канев.