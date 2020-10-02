Умер врач, фотографию которого использовали на билбордах, посвященных борьбе с COVID-19

В то время как во Львове от респираторного заболевания COVID-19 умер главный педиатр города, в Тернопольской области от коронавируса умер врач Иван Венжинович — герой агитационных плакатов, которые посвященным борьбе с пандемией.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в Почаевской районной клинической больнице, где работал Венжинович.

"Мы все скорбим. На 51 году жизни перестало биться сердце Венжиновича Ивана Федоровича. Администрация и коллектив выражает искренние соболезнования коллегам по работе, родным и близким", — говорится в сообщении.

Как пишет издание 20 хвилин, Венжиновича госпитализировали 28 сентября. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию и подозрение на COVID-19. Отмечается, что тест дал негативный результат.

Ранее больницу, где работал Венжинович, посетили журналисты агентства Associated Press, которые сделали репортаж о том, как в украинских больницах ведут борьбу за жизни пациентов с COVID-19. Именно они сделали фотографию Венжиновича, которое быстро стало популярным и стало использоваться на билбордах и плакатах.

Как сообщали Українські Новини, ранее заболевание COVID-19 забрало жизнь украинского художника Юрия Боднара, который скончался в Ужгороде на прошлой неделе.

Кроме того, от коронавируса умер Антон Богдан - депутат городского совета города Рожище в Волынской област.

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