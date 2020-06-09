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09 июня 2020, вторник, 17:58 8
Политика 2020-06-09T18:00:09+03:00
Українські Новини
Венедиктова рассказала, что думает о легализации проституции и марихуаны

Венедиктова рассказала, что думает о легализации проституции и марихуаны

Надежда Комендантова
Марихуана, Проституция, Легализация проституции, Легализация марихуаны в Украине, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не поддерживает идею легализации огнестрельного оружия, считает, что вопросы легализации марихуаны и проституции нужно решать на референдуме.

Об этом он сообщила в интервью Українським Новинам.

"Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме", - сказала генпрокурор.

Венедиктова уверена, что общественность должна сама определиться относительно указанных вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Также Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги", а глава Нацполиции выступает за легализацию проституции.

Тем временем, в "Слуге народа" выступили за легализацию проституции.

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