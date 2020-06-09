Венедиктова рассказала, что думает о легализации проституции и марихуаны

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая не поддерживает идею легализации огнестрельного оружия, считает, что вопросы легализации марихуаны и проституции нужно решать на референдуме.

Об этом он сообщила в интервью Українським Новинам.

"Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме", - сказала генпрокурор.

Венедиктова уверена, что общественность должна сама определиться относительно указанных вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Также Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги", а глава Нацполиции выступает за легализацию проституции.

Тем временем, в "Слуге народа" выступили за легализацию проституции.