И.о главы САП Грищук не ожидал такой скорой отставки Холодницкого

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявляет, что отставка Назара Холодницкого с должности главы САП стала для него неожиданной по времени.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Интересно узнал. В это время я был в отпуске. Мы с семьей отдыхали в Вилково (Одесская область). Мы как раз вдоль Дуная шли на лодке и мне начали звонить со словами, что есть такая ситуация... были слухи, предпосылки. Это не было какой-то такой неожиданностью, только неожиданность была по времени. Тем не менее, я думал, что это будет чуть позже. Поэтому я был вынужден прервать свой отпуск", - сообщил Грищук.

Также он сообщил, что команда САП не скучает по Холодницкому.

"У нас нет времени грустить. Мы же не приходили сюда, чтобы грустить или что-то такое. Есть работа, есть ежедневные задачи и все", - отметил и.о главы САП.

Он добавил, что продолжает общаться с Холодницким, но не по рабочими вопросам.

"Мы общаемся с Назаром Ивановичем. Поддерживаем отношения... только по жизненным (вопросам). Об отдыхе можем поговорить или о футболе", - подчеркнул Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа.

Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП

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