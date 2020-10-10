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10 октября 2020, суббота, 11:35 1601
Судебная власть 2020-10-10T12:15:11+03:00
Українські Новини
И.о главы САП Грищук не ожидал такой скорой отставки Холодницкого

И.о главы САП Грищук не ожидал такой скорой отставки Холодницкого

Елена Новикова
Назар Холодницкий, Максим Грищук, САП, И.о главы САП, Экс-глава САП, Отставка Холодницкого
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявляет, что отставка Назара Холодницкого с должности главы САП стала для него неожиданной по времени.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Интересно узнал. В это время я был в отпуске. Мы с семьей отдыхали в Вилково (Одесская область). Мы как раз вдоль Дуная шли на лодке и мне начали звонить со словами, что есть такая ситуация... были слухи, предпосылки. Это не было какой-то такой неожиданностью, только неожиданность была по времени. Тем не менее, я думал, что это будет чуть позже. Поэтому я был вынужден прервать свой отпуск", - сообщил Грищук.

Также он сообщил, что команда САП не скучает по Холодницкому.

"У нас нет времени грустить. Мы же не приходили сюда, чтобы грустить или что-то такое. Есть работа, есть ежедневные задачи и все", - отметил и.о главы САП.

Он добавил, что продолжает общаться с Холодницким, но не по рабочими вопросам.

"Мы общаемся с Назаром Ивановичем. Поддерживаем отношения... только по жизненным (вопросам). Об отдыхе можем поговорить или о футболе", - подчеркнул Грищук.

Как сообщали Українськi Новини, и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа.

Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП

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