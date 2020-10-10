И.о главы САП Грищук не ожидал такой скорой отставки Холодницкого

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявляет, что отставка Назара Холодницкого с должности главы САП стала для него неожиданной по времени. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам. "Интересно узнал. В это время я был в отпуске. Мы с семьей отдыхали в Вилково (Одесская область). Мы как раз вдоль Дуная шли на лодке и мне начали звонить со словами, что есть такая ситуация... были слухи, предпосылки. Это не было какой-то такой неожиданностью, только неожиданность была по времени. Тем не менее, я думал, что это будет чуть позже. Поэтому я был вынужден прервать свой отпуск", - сообщил Грищук. Также он сообщил, что команда САП не скучает по Холодницкому. "У нас нет времени грустить. Мы же не приходили сюда, чтобы грустить или что-то такое. Есть работа, есть ежедневные задачи и все", - отметил и.о главы САП. Он добавил, что продолжает общаться с Холодницким, но не по рабочими вопросам. "Мы общаемся с Назаром Ивановичем. Поддерживаем отношения... только по жизненным (вопросам). Об отдыхе можем поговорить или о футболе", - подчеркнул Грищук. Как сообщали Українськi Новини, и.о руководителя САП Грищук был назначен 21 августа. Кроме того, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП