Грищук отмечает определенные сложности с подписанием документов в Офисе генпрокурора

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который не ожидал такой скорой отставки Назара Холодницкого, отмечает определенные сложности с подписанием документов в Офисе генерального прокурора.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"У нас нет такого, чтобы мы (с генпрокурором Ириной Венедиктовой) общались по телефону каждый день по несколько раз, но езжу я туда часто в силу того, что нужно подписывать документы. Мы договариваемся о времени и я подъезжаю для подписания документов", - сказал Грищук.

Он добавил, что из-за отсутствия полноценного руководителя САП с подписанием документов возникают определенные трудности, в том числе в связи с тем, что их могут видеть другие люди.

"Если сравнивать с тем, как было раньше, когда мы все подписывали здесь, на месте в САП, и это занимало мало времени, то сейчас есть очевидные неудобства, сложности, в том числе и потому, что эти документы могут увидеть другие лица", - отметил и.о. главы САП.

Он подчеркнул, что принимает участие во всех совещаниях в Офисе генпрокурора, которые касаются САП, и называет свои отношения с Венедиктовой чисто рабочими.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Также и.о руководителя САП был назначен Максим Грищук.

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